Автоэксперт Стрельбицкий назвал парковку задним ходом более удобной и безопасной

По его словам, гораздо удобнее, особенно в людных местах, парковаться задним ходом. Потому что потом водитель, выезжая передом, имеет лучший обзор, что помогает избежать аварийных и потенциально опасных ситуаций.

Кроме того, при парковке задним ходом автомобиль становится более маневренным, поэтому водителю проще втиснуться в небольшие пространства.

Наконец, автоэксперт напомнил, что тем, кому тяжело ориентироваться по зеркалам, можно воспользоваться камерами и парктрониками.