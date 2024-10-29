Автоэксперт Стрельбицкий назвал парковку задним ходом более удобной и безопасной
Автомобилистам крайне важно уметь парковаться задним ходом. Таким мнением поделился с «Известиями» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
По его словам, гораздо удобнее, особенно в людных местах, парковаться задним ходом. Потому что потом водитель, выезжая передом, имеет лучший обзор, что помогает избежать аварийных и потенциально опасных ситуаций.
Кроме того, при парковке задним ходом автомобиль становится более маневренным, поэтому водителю проще втиснуться в небольшие пространства.
Наконец, автоэксперт напомнил, что тем, кому тяжело ориентироваться по зеркалам, можно воспользоваться камерами и парктрониками.