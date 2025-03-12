Автоэксперт Стрельбицкий: мощность двигателя машин на газе меньше на 10–15%

Автоэксперт из «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал «Газете.Ru» , чем плохи машины на газовом топливе. По его словам, у таких авто есть пять недостатков.

Во-первых, мощность двигателя таких машин меньше на 10–15%. Все дело в том, что теплотворная способность газа ниже, чем у бензина. Это сказывается на динамике разгона.

Еще одна проблема — прогорание клапанов в высокооборотистых двигателях. Из-за долгого горения газовоздушной смеси топливо догорает в выпускном тракте, и клапаны быстро выходят из строя.

Третий минус — сложности с запуском двигателя зимой. Газ хуже испаряется, что увеличивает нагрузку на аккумулятор. Иногда приходится переключаться на бензин, и тогда использование ГБО становится невыгодным.

Четвертый недостаток — аннулирование гарантии при неофициальной установке оборудования. Монтаж нужно сертифицировать, иначе машину запретят эксплуатировать.

Наконец, пятое — небольшое количество газовых заправок в некоторых регионах. Водителю нужно планировать маршрут, чтобы не остаться без топлива.