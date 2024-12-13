Автоэксперт Солончук: потемнение моторного масла не всегда указывает на потерю свойств

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук посоветовал не торопиться менять моторное масло при изменении его цвета. Об этом сообщила «Российская газета».
Эксперт пояснил, что соответствующий признак не всегда указывает на потерю свойств. Данная техническая жидкость может почернеть, поскольку она очищает двигатель и собирает продукты сгорания топлива, отметил специалист.
По его словам, масло необходимо менять в зависимости от интервалов, установленных производителем машины. Обычно рекомендуют проводить процедуру каждые 7-15 тысяч километров пробега или один раз в год, добавили «Известия».