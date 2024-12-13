Автоэксперт Солончук: потемнение моторного масла не всегда указывает на потерю свойств

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук посоветовал не торопиться менять моторное масло при изменении его цвета. Об этом сообщила « Российская газета ».

Эксперт пояснил, что соответствующий признак не всегда указывает на потерю свойств. Данная техническая жидкость может почернеть, поскольку она очищает двигатель и собирает продукты сгорания топлива, отметил специалист.

По его словам, масло необходимо менять в зависимости от интервалов, установленных производителем машины. Обычно рекомендуют проводить процедуру каждые 7-15 тысяч километров пробега или один раз в год, добавили «Известия».