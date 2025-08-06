Автоэксперт Солдатов указал на риски использования грузового бокса

Автоэксперт Роман Солдатов рассказал RT , что при использовании грузового бокса на крыше автомобиля ухудшается его управляемость.

«Дело в том, что бокс смещает центр тяжести транспорта. По этой причине, например, повороты становятся «ленивыми», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что у небольших автомобилей динамика движения ухудшится еще сильнее. Кроме того, на движение влияет и парусность: из-за ветра автомобиль с боксом может крениться. Поэтому автоэксперт советует избегать резких маневров и частых перестроений при езде с грузом на крыше.

Также из-за большей аэродинамической сопротивляемости с установленным боксом увеличивается расход топлива на 100 км, продолжил Солдатов.