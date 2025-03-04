Автоэксперт Солдатов указал на бесполезность установки треног на пустых дорогах

Автоэксперт Роман Солдатов в беседе с RT раскритиковал использование камер-треног для фиксации нарушений на дорогах, а также указал на бесполезность установки треног на пустых дорогах с низкой вероятностью ДТП.

По его словам, установка скоростного режима на таких устройствах производится вручную, поэтому доказать ошибку проблематично. Эксперт также отметил, что неровности поверхности, на которой установлена тренога, искажают угол обзора камеры и приводят к погрешностям при определении скорости.

Солдатов подчеркнул, что у треног больше погрешностей, чем у стационарных камер, установленных в Москве. Несмотря на возможность ошибочных штрафов и с обычными камерами, их количество статистически меньше, утверждает специалист.

Солдатов считает, что такие устройства создают лишнюю нагрузку на пустых дорогах, так как на них слишком много камер.