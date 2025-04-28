Автоэксперт Солдатов: Lada e-Aura будут охотно покупать владельцы других авто

Автоэксперт Роман Солдатов в разговоре с RT предположил, что электрическую Lada e-Aura будут покупать владельцы других авто.

По его мнению, стоимость электрической версии превысит цену бензинового варианта. Это подтверждается ценой на «Москвич 3е». Однако завышенную цену можно снизить благодаря льготам для владельцев электромобилей — бесплатным парковкам и зарядкам, отсутствию транспортного налога и необходимости частого техобслуживания.

Эксперт добавил, что новая модель заинтересовала многих. Поскольку в Москве развита инфраструктура для электромобилей, продажи могут быть высокими. Целевой аудиторией он назвал состоятельных автолюбителей, имеющих дополнительные машины на бензине.