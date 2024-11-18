Автоэксперт Сокуев посоветовал заменить моторное масло в машине, которая простояла без движения около года

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев в беседе с «Российской газетой» посоветовал автомобилистам, чья машина стояла около года без движения на улице, заменить моторное масло.

Если же автомобиль находился в теплом помещении, то, по словам эксперта, ничего критичного в нем не должно было произойти. После долгого простоя достаточно проверить уровни технических жидкостей и заряд аккумулятора.

«Вода в моторном масле — посторонняя фракция, которая может способствовать нежелательным явлениям, например образованию органических кислот или шлаков», — процитировали «Известия» Сокуева.

Автоэксперт также предупредил, что в машине, у которой двигатель не работал долгое время, компоненты масла могут расслоиться.