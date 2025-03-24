Автоэксперт Смит призвал покрывать кузов машины защитным воском в начале весны

После зимнего сезона на автомобиле остаются следы от реагентов и соли, используемых для обработки дорог. Если на кузове имеются сколы и царапины, это может спровоцировать коррозию, предупредил владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит в беседе с «Российской газетой» .

Для удаления остатков соли и грязи эксперт рекомендует тщательно помыть автомобиль, уделяя особое внимание колесным аркам, порогам и днищу, где накапливаются агрессивные вещества, написали «Известия».

«После мойки рекомендую дополнительно покрыть кузов защитным воском или керамическим покрытием», — сообщил Смит.

Прежде чем наносить керамическое покрытие, убедитесь, что кузов чист и не поврежден. Рекомендуется также провести предварительную полировку, чтобы устранить мелкие царапины и восстановить гладкость поверхности. Дополнительно проверьте состояние антикоррозийной защиты на днище и в скрытых полостях, а также устраните сколы и царапины.

Специалист отметил, что хромированные элементы можно защитить только с помощью специальной пленки.