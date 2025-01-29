Автоэксперт Смит: после снятия пленки с кузова можно заметить отслоение краски

При демонтаже пленки с кузова автомобиля вместе с ней способна отходить и краска. Отслоение покрытия можно заметить на пластиковых деталях. Об этом рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит «Российской газете».
По словам эксперта, бамперы часто красят без грунтовки, а слой базы по краям наносится недостаточно. Это ухудшает сцепление между пластиком и лакокрасочным покрытием, пояснил специалист.
Такое явление, добавил Смит, возможно и на металлических элементах. Вероятность появляется только в том случае, если деталь была перекрашена после ремонта и оклеена пленкой вскоре после покраски, добавили «Известия».
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