Автоэксперт Смит: неправильная мойка двигателя может обернуться капремонтом

Несоблюдение рекомендаций при мойке автомобильного двигателя может привести к тяжелым последствиям, вплоть до необходимости капитального ремонта. Об этом сообщил владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит в беседе с « Российской газетой ».

По его словам, одна из самых распространенных ошибок — мыть горячий двигатель. Прежде чем приступить к обработке подкапотного пространства, нужно убедиться, что мотор полностью остыл.

«Резкий перепад температуры может привести к трещинам на выпускном коллекторе и других алюминиевых частях, а также к нарушению герметичности прокладок», — пояснил специалист.

Он также отметил, что перед началом процедуры следует обезопасить электрическое оборудование, закрыть воздухозаборные каналы. Кроме того, электрические компоненты стоит обработать специальным составом-диэлектриком, предотвращающим короткие замыкания и поломки электроники, добавили «Известия».