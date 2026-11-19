Современным автомобилям с инжекторной системой в снегопад достаточно прогрева двигателя в течение трех-пяти минут. Об этом изданию «Лента.ру» сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов.

Трех-пяти минут работы на холостом ходу достаточно, чтобы масло равномерно распределилось по двигателю и можно было начинать движение без риска, заявил автоэксперт. Необходимость прогрева до рабочей температуры возникает только в условиях сильных морозов, пишет «Ридус».

«Трех-пяти минут достаточно. Хотя некоторые считают, что лучше прогревать до рабочей температуры, я не поддерживаю это мнение», — сказал эксперт.

Славнов уточнил, что при температуре минус 20 градусов и ниже масло густеет, поэтому двигатель необходимо прогревать до рабочей температуры перед началом движения. При этом снегопад не несет таких радикальных требований. Ранее автовладельцам напомнили о важности замены антифриза до наступления сильных морозов.