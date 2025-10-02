Автоэксперт Славнов призвал сократить количество дорожных знаков

Автоэксперт Дмитрий Славнов выразил недовольство планами по введению новых дорожных знаков в России с 2026 года, поделившись своим мнением с Life.ru .

«С 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки. Честно говоря, лично я считаю, что знаков и так уже слишком много. Если просто выйти на улицу и внимательно посмотреть на дорогу, то легко заметить перенасыщение знаками», — отметил Славнов.

Эксперт считает, что большое количество визуальных стимулов приводит к информационной перегрузке водителей. Вместо установки новых знаков Славнов предлагает сокращать их число и использовать комбинированные знаки с табличками, указывающими расстояние действия.

Также рассматривается возможность использования цифровых табло с адаптивной информацией и других технологий для снижения информационного шума и улучшения восприятия важной дорожной информации.