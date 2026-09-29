Перед первыми морозами водителям стоит заменить воду или летнюю омывающую жидкость в бачке на незамерзающую. Об этом автоэксперт Дмитрий Славнов сообщил URA.RU .

Автоэксперт Славнов предупредил, что вода и летние омывайки замерзают уже при минус 1–5 градусах. Лед расширяется и может разорвать бачок, повредить насос или сорвать шланги. Если насос пытается качать лед, он перегревается и сгорает вместе с предохранителем.

Эксперт рекомендует переходить на зимнюю жидкость постепенно, пока на улице около нуля. Нужно доливать незамерзайку (до минус 30) в пропорции 1:1 к остаткам воды. Так смесь будет работать до минус 15 градусов, а к сильным морозам в бачке окажется нужный концентрат без лишних трат.

Вместе с жидкостью Славнов советует заменить и дворники. Летние щетки на холоде дубеют, каркас обмерзает, и они начинают полосить. Зимние дворники имеют защитную резиновую «юбку», которая не дает снегу набиваться в механизм. Стоят они около тысячи рублей. Менять их логично вместе с шинами и незамерзайкой, проверив крепления и очистив стекло.