Автоэксперт Славнов посоветовал перед отпуском отвезти автомобиль на техосмотр | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 16:37 Автоэксперт Славнов посоветовал перед отпуском отвезти автомобиль на техосмотр

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Перед тем, как отправиться в отпуск на своем автомобиле, следует отвезти его на техосмотр. Как рассказал «ФедералПресс» автоэксперт Дмитрий Славнов, любое транспортное средство является повышенным источником опасности.

Во время осмотра мастер проверит ходовую часть машины, ее двигатель. Также важно обратить внимание на охлаждающую жидкость.

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«Бывает такое, что все нормально, а через 20 минут закипели. А все потому, что охлаждающая жидкость либо на пределе, либо закончилась», — пояснил Славнов.

В случае попадания в пробку во время жаркой погоды кондиционер должен быть в отличном состоянии, добавил он.