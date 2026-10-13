Автоэксперт Славнов объяснил, что делать с деформированными шинами перед зимой

Деформированные за лето зимние шины не всегда требуют замены. Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал URA.RU , как проверить состояние резины и когда можно обойтись без покупки нового комплекта.

Славнов пояснил, что деформация шин возникает из-за неправильного хранения, перегрузок, старения резины под воздействием температуры, солнца, влаги и химикатов. Чтобы проверить, можно ли восстановить покрышку, ее нужно установить на диск и накачать: если форма не восстанавливается, резину лучше заменить. Если же геометрия пришла в норму и специалисты не нашли трещин, вздутий или расслоений, шины могут остаться в эксплуатации. Выезжать на заметно деформированных колесах до осмотра мастером не стоит.

Для правильного хранения шины без дисков следует ставить вертикально, периодически меняя точку опоры. Колеса в сборе можно складывать горизонтальной стопкой или подвешивать. Помещение должно быть сухим, прохладным и защищенным от прямого солнца, влаги, топлива и растворителей.