Автоэксперт Шухман призвал дорожных инспекторов проверять показание камер

Показания камер нельзя считать достаточным основанием для того, чтобы выписать водителю штраф. Таким мнением поделился с ИА НСН разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман.

Он прокомментировал законопроект, предлагающий запретить штрафы за нарушения, зафиксированные передвижными камерами.

«Стационарные комплексы при установке проходят необходимые проверки, устанавливаются раз и навсегда и показывают стабильные характеристики. В случае с передвижными комплексами установка каждый раз зависит от компетентности и добросовестности конкретного исполнителя», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что также многое зависит и от самой камеры. Так у средств фиксации первых поколений погрешность зависела от угла установки. При определенном наклоне завышение скорости было очень высоким. Поэтому инспектор не должен верить показаниям мобильных камер, а вставать на защиту водителей.