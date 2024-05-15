Автоэксперт Шкуматов: возгорание китайской машины в Москве могло возникнуть из-за ускоренных сроков разработки | 360°

Транспорт 15 мая 2024, 14:47 Автоэксперт Шкуматов: возгорание китайской машины в Москве могло возникнуть из-за ускоренных сроков разработки

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Самопроизвольное возгорание китайского кроссовера с одновременным отказом тормозов произошло в Москве. Подобные ситуации возникают из-за разных обстоятельств, заявил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Life.

По его словам, происшествие могло случиться из-за недостатков конструкции самой машины. При ускоренных сроках разработки и выпуска транспортные средства имеют скрытые дефекты, пояснил специалист.

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Другими возможными причинами он назвал дешевые комплектующие, проблемы при техническом обслуживании и перегрев системы.