Автоэксперт Шкуматов: шиномонтаж заметно подорожал в последнее время

Подготовка машины к зимнему периоду теперь сопровождается существенными тратами. Об этом заявил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с радио « КП ».

По его словам, в последнее время наблюдается заметное подорожание шиномонтажа.

«Что-то я дешевле 3000 рублей для своего диаметра 16 не видел, <…> действительно цена повысилась», — рассказал специалист.

Он также отметил, что стоимость китайской и российской резины растет ниже уровня инфляции. Однако при покупке важно обращать внимание на качество, ведь колеса некоторых брендов могут сноситься за один сезон, предупредил Шкуматов.