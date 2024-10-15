Автоэксперт Шкуматов: шиномонтаж заметно подорожал в последнее время

Подготовка машины к зимнему периоду теперь сопровождается существенными тратами. Об этом заявил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с радио «КП».
По его словам, в последнее время наблюдается заметное подорожание шиномонтажа.
«Что-то я дешевле 3000 рублей для своего диаметра 16 не видел, <…> действительно цена повысилась», — рассказал специалист.
Он также отметил, что стоимость китайской и российской резины растет ниже уровня инфляции. Однако при покупке важно обращать внимание на качество, ведь колеса некоторых брендов могут сноситься за один сезон, предупредил Шкуматов.
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