Автоэксперт Шкуматов посоветовал водителям отпускать тормоз перед ямой на дороге

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте Петр Шкуматов дал рекомендации для минимизации повреждений автомобиля при езде по разбитой дороге. Об этом сообщил RT .

Специалист посоветовал заранее сбрасывать скорость и внимательно следить за состоянием покрытия далеко впереди.

«Если все-таки попадание в яму неизбежно, то перед самой кромкой следует отпустить тормоз», — предупредил эксперт.

По его словам, такой способ позволяет подвеске разжаться и получить ход. Руль при этом следует держать прямо.