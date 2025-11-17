Автоэксперт Шкуматов объяснил, что новый автомобиль без дефектов нельзя вернуть в салон
Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал RT, что вернуть новый автомобиль как обычную покупку в течение 14 дней нельзя.
Речь идет о ситуациях, когда владелец оказался недоволен, например, цветом машины. Однако в течение первых 15 дней при обнаружении любого недостатка как дефекта машину можно вернуть или заменить.
«Это прямо предусмотрено законом», — подчеркнул эксперт.
По его словам, постановлением Правительства России утвержден перечень товаров надлежащего качества, которые нельзя обменять. В этот список входят автомобили и мототехника, прицепы и номерные агрегаты.