Автоэксперт Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть

Автоэксперт Сергей Шерстенников в беседе с News.ru заявил, что в ближайшие годы автопарк России продолжит стареть. По его мнению, ситуация не изменится даже с учетом появления на рынке новых китайских марок.

«Самая популярная иностранная марка в России — и по числу машин в парке, и по активности сделок на вторичном рынке — это Toyota. Новых автомобилей этого бренда к нам практически не привозят», — отметил Шерстенников.

На взгляд специалиста, для омоложения парка объемы продаж должны достичь уровня 2012–2014 годов, однако в 2024 году этот показатель значительно ниже. Он предупредил водителей о возможном росте стоимости ремонта из-за старения транспорта.