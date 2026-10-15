Автоэксперт Шапринский назвал пять опций, которые повысят цену авто при перепродаже

При покупке автомобиля стоит доплачивать за адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камеры кругового обзора, контроль слепых зон и «зимний пакет». Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По словам Шапринского, покупатели чаще всего готовы платить за оснащение, повышающее комфорт, безопасность и будущую ликвидность автомобиля.

На первом месте по значимости стоит адаптивный круиз-контроль — он снижает усталость в долгих поездках, самостоятельно поддерживая дистанцию и скорость. Вторым по важности идет климат-контроль, который автоматически поддерживает заданную температуру в разных зонах, избавляя водителя от лишних действий. Для безопасности и удобства парковки крайне полезны камеры кругового обзора и система контроля слепых зон, помогающие избежать мелких ДТП при маневрах. Для российских условий критически значим «зимний пакет» с подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал, который особенно востребован в регионах с холодными зимами.