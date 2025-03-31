Автоэксперт Шапарин: затоваривание повлияло на большие скидки на авто из Китая

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «КП» рассказал об изменениях для российских автомобилистов в апреле.

По его словам, из-за затоваривания рынка дилеры начали предоставлять большие скидки на машины из Китая. Он объяснил ситуацию так: «Пытаются его разгрести всеми доступными способами».

Также эксперт высказался о проблеме с мусоровозами: «У нас в России есть такая штука — называется весна». По мнению Шапарина, решение отменить штрафы за перегруз техники плохо повлияет на состояние дорог.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился советами по подготовке автомобиля к весне.