Автоэксперт Шапарин заявил, что введение уголовной ответственности не помогло в борьбе с пьяными водителями

Ужесточение штрафов и введение уголовной ответственности за пьяную езду не улучшило ситуацию, водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, все еще очень много. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, ситуацию нужно решать иначе. В частности, направить дополнительные силы на борьбу с коррупционной составляющей.

«Корень нашего алкоголизма за рулем — это, к глубокому сожалению, возможность уйти от ответственности на дороге», — подчеркнул Шапарин.

Он отметил, что всем известно, как откупиться, если попался пьяным за рулем и сколько это стоит. И именно сюда нужно направить депутатам свое внимание. Потому что, пока сущетствует возможность избежать наказания, пьяные будут садиться за руль.