Автоэксперт Шапарин заявил, что не считает движение задним ходом самым опасным маневром

По данным издания «За рулем», чаще всего страховые случаи происходят при обычном движении автомобиля прямо. На него приходится 48% обращений по каско и 35% по ОСАГО. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире «Авторадио» выразил мнение, что движение задним ходом нельзя считать самым опасным маневром.

Он пояснил, что статистика Госавтоинспекции и страховых компаний существенно различается: ГИБДД называет наиболее рискованным выезд на встречную полосу, так как именно он чаще всего приводит к смертельным исходам, тогда как страховщиков интересуют прежде всего финансовые потери.

При этом эксперт признал, что езда задним ходом действительно сопряжена с рисками, поскольку многие водители, даже обладающие солидным стажем, плохо владеют этим навыком.