Автоэксперт Шапарин сообщил о важности введения электросамокатов в правовое поле

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с ИА НСН выразил мнение о необходимости введения электросамокатов в правовое поле.

Он считает, что в настоящее время контроль за соблюдением требований возложен исключительно на сервисы кикшеринга, которые могут отслеживать поведение своих клиентов. Однако частные пользователи электросамокатов остаются вне поля правового регулирования.

Шапарин предложил разработать отдельный раздел в Кодексе об административных правонарушениях, предусматривающий регистрацию электросамокатов и другого подобного транспорта. Это позволит государству осуществлять контроль с помощью камер видеонаблюдения и сотрудников полиции.