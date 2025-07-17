Автоэксперт Шапарин предупредил о проблемах с электрикой из-за воды в двигателе

Как пояснил специалист, если автомобиль погрузился в воду по порог и чуть выше, есть надежда, что фатальных повреждений удалось избежать. В таком случае могла быть вымыта смазка из ступичных подшипников.

«Если вода затопила по уровень сидений или чуть выше, то, конечно, такая машина уже высосет всю кровь и все соки из своего владельца», — предупредил эксперт.

По его словам, при попадании воды в моторный отсек и двигатель восстановление транспортного средства станет сложной задачей. Существует риск повреждения электрики, генератора, стартера и других устройств.