Автоэксперт Шапарин предупредил о проблемах с электрикой из-за воды в двигателе
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал радиостанции Sputnik, чем грозят автомобилям масштабные ливни.
Как пояснил специалист, если автомобиль погрузился в воду по порог и чуть выше, есть надежда, что фатальных повреждений удалось избежать. В таком случае могла быть вымыта смазка из ступичных подшипников.
«Если вода затопила по уровень сидений или чуть выше, то, конечно, такая машина уже высосет всю кровь и все соки из своего владельца», — предупредил эксперт.
По его словам, при попадании воды в моторный отсек и двигатель восстановление транспортного средства станет сложной задачей. Существует риск повреждения электрики, генератора, стартера и других устройств.