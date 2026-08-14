Автоэксперт Шапарин поддержал запуск беспилотных автобусов по дорогам России

Минтранс предложил провести эксперимент по использованию беспилотных автобусов для перевозки пассажиров. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал эту инициативу, заявив, что это сделает общественный транспорт безопаснее, пишет НСН .

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что тестирование беспилотных транспортных средств уже проводится, но пока речь идет о трамваях и поездах метро. Минтранс же предлагает расширить эксперимент и на автобусы, в частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

Шапарин отметил, что беспилотный автомобиль уже проехал по нескольким районам Москвы, соблюдая все правила дорожного движения. По его мнению, программирование безопасного маршрута для автобуса не является сложной задачей, так как маршрут заранее определен и известен.