Автоэксперт Шапарин опроверг рост случаев перегонов машин из-за рубежа

Покупка и ввоз автомобилей из-за границы сегодня связаны с большими рисками, которые объясняются дополнительными сборами, мошенничеством и санкционными барьерами. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с ИА НСН .

Специалист опроверг рост случаев перегонов машин из-за рубежа.

«Перекупщики и перегонщики не привозят автомобили „в рынок“ — это невозможно из-за коммерческого утилизационного сбора», — отметил эксперт.

По его словам, покупателям, желающим доставить транспорт из-за границы, придется искать посредников, которые возьмут на себя организационные моменты. Однако гарантии и прозрачность таких сделок остаются под большим вопросом.