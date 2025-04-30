Автоэксперт Шапарин опроверг рост случаев перегонов машин из-за рубежа

Покупка и ввоз автомобилей из-за границы сегодня связаны с большими рисками, которые объясняются дополнительными сборами, мошенничеством и санкционными барьерами. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с ИА НСН.
Специалист опроверг рост случаев перегонов машин из-за рубежа.
«Перекупщики и перегонщики не привозят автомобили „в рынок“ — это невозможно из-за коммерческого утилизационного сбора», — отметил эксперт.
По его словам, покупателям, желающим доставить транспорт из-за границы, придется искать посредников, которые возьмут на себя организационные моменты. Однако гарантии и прозрачность таких сделок остаются под большим вопросом.
В Забайкалье нашли след пропавших авиапожарных
Иностранец изнасиловал четырехлетнего мальчика на детской площадке в Петербурге
Минкультуры Подмосковья озвучило программы в музеях в майские праздники
Восемь полос — к концу 2025 года. Все о реконструкции Володарского шоссе в Подмосковье
Свыше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
Детская поликлиника на Нахабинском шоссе откроется в Звенигороде в 2026 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте