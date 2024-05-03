Автоэксперт Шапарин назвал вредным смягчение требований к тонировке авто | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 16:03 Автоэксперт Шапарин назвал вредным смягчение требований к тонировке авто

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Законопроект о смягчении требований к тонировке и снижению уровня ее светопропускания на передних боковых стеклах авто с 70% до 35% нужно отклонить. Таким мнением поделился с НСН президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он заявил, что предложенная депутатами ЛДПР инициатива вредна по целому ряду причин. И первая из них — это безопасность.

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«Причина первая — это вопросы, связанные с безопасностью. Сейчас совершенно особый исторический период, вопросы безопасности имеют полный приоритет — у нас происходят кровавые теракты, нужно ловить преступников», — подчеркнул Шапарин.

Он добавил, что Госдума в принципе не может принимать решения относительно тонировки машин. Потому что этот вопрос регулируется Евразийской комиссией и профильным техрегламентом. Таким образом законопроект не имеет никакой юридичейской силы и не сможет быт принят.

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