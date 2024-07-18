Автоэксперт Шапарин назвал утильсбор инструментом сбора денег

В России активно обсуждают планируемое на октябрь этого года увеличение утильсбора на 15%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио КП разъяснил суть этого обязательного платежа и причины, по которым его предлагают увеличить.

По словам Шапарина, утильсбор в реальности не имеет никакого отношения к реальной утилизации автомобилей. Он объяснил, что при вступлении в ВТО (Всемирная торговая организация) были высокие таможенные пошлины на автомобили, но пришлось их снизить. Чтобы компенсировать это, ввели утилизационный сбор. Шпарен добавил, что можно его назвать его как угодно, хоть березовым, потому что утилизация здесь совершенно ни при чем.

«Утилизационный сбор платит все, и „АвтоВАЗ“ платит. Но потом, те, у кого локализовано производство, получают его обратно из бюджета, а те, у кого не локализовано или локализовано плохо, получают либо частично, либо не получают вообще», — отметил Шапарин.

Эксперт добавил, что утильсбор служит лишь «инструментом для сбора денег», необходимым для защиты внутреннего автомобильного рынка.