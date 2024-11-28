Автоэксперт Шапарин назвал неосуществимой всеобщую проверку автомобилистов на наркотики

Устроить тотальную проверку всех российских водителей на наркотики было бы, может, и неплохой идеей, но только осуществить ее невозможно. Такое мнение выразил в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отметил, что на реализацию такой инициативы пришлось бы потратить баснословные суммы, которые никто не выделит. Однако эксперт отметил, что бороться с наркоманией нужно.

«Водителей нужно проверять и при выдаче справок, и на дорогах, и при любом посещении больницы», — отметил он.

Шапарин добавил при этом, что проблема действительно есть, и она нуждается новых подходах и мерах борьбы.