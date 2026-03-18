Автоэксперт Шапарин напомнил об опасности раннего открытия мотосезона

В Нижнем Новгороде на фоне потепления до +9 градусов уже появились мотоциклисты и даже питбайкеры. Однако столь раннее открытие мотосезона может быть опасным, сообщил НИА «Нижний Новгород» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Эксперт напомнил, что технический регламент о безопасности колесных транспортных средств предусматривает соблюдение сезонности шин. При этом с наступлением календарной весны в большинстве регионов формальные ограничения уже не действуют, за исключением отдельных северных субъектов.

«Естественно, это слишком рискованно. Я и сам чувствую, что местами машину заносит, потому что лед никуда не делся», — отметил специалист.

По его словам, в Поволжье мотоциклисты уже начали выезжать на дороги, в том числе в утренние часы, несмотря на сохраняющуюся наледь. Эксперт добавил, что многие из них, вероятно, окажутся в травмпунктах.