Автоэксперт Шапарин: конечная стоимость автомобилей с завода «Москвич» не поменяется в ближайшее время | 360°

Транспорт 14 мая 2024, 12:52 Автоэксперт Шапарин: конечная стоимость автомобилей с завода «Москвич» не поменяется в ближайшее время

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с ИА НСН заявил, что конечная стоимость на автомобили с завода «Москвич» не изменится в ближайшее время. Эксперт пояснил, что цена на запчасти и компоненты по-прежнему привязана к валютному курсу.

Шапарин считает, что в дальнейшем цены будут зависеть от курса юаня и рубля, а также от стоимости международной логистики.

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«Пока автомобиль не производится полностью в России, говорить что-либо о ценообразовании без привязки к курсу нет никакого смысла. Поэтому я не думаю, что „Москвичи“, которые больше JAC, сильно подешевеют», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин запустили производство автомобилей по технологии полного цикла на заводе «Москвич».