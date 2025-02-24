Автоэксперт Шапарин: японские и корейские авто попробуют вновь зайти в Россию

Россия остается привлекательной страной для иностранных автомобильных брендов благодаря своему масштабному рынку. Корейские производители, например Hyundai, рассматривают Россию как стратегический рынок, на долю которого приходится до 10% мировых продаж компании. Как подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с kp.ru , для таких брендов уход с российского рынка был вынужденной мерой, и они стремятся найти способы вернуться.

Тем не менее, возвращение возможно только при условии восстановления или организации собственного производства в России, считает автоэксперт. Основной проблемой для импорта остаются высокие ставки утилизационного сбора, которые значительно увеличивают стоимость ввозимых автомобилей.

При этом Шапарин уверен, что заказать машину из Европы или Японии будет легче, ведь физлица платят утильсбор по льготному тарифу — 3400-5200 рублей. Другое дело, что с санкциями в Европе все гораздо сложнее, и европейцы вряд ли захотят возвращения, а вот корейцы и, возможно, японцы попробуют зайти точно, заключил собеседник.