Автоэксперт Шапарин: атермальная пленка на стеклах авто защитит от жары

Отсутствие системы климат-контроля в автомобиле делает невыносимыми поездки в сильную жару. Защититься от прямых солнечных лучей поможет атермальная пленка, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, такая пленка блокирует попадание в салон ультрафиолета и отражает солнечные лучи. Атермальные стекла на качественных автомобилях идут уже в базовой комплектации.

Кроме того, летом можно установить вентиляцию сидений. Она позволит чувствовать себя комфортно на кожаных сиденьях, отметил Шапарин.

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