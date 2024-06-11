Автоэксперт Шапарин: атермальная пленка на стеклах авто защитит от жары

Отсутствие системы климат-контроля в автомобиле делает невыносимыми поездки в сильную жару. Защититься от прямых солнечных лучей поможет атермальная пленка, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, такая пленка блокирует попадание в салон ультрафиолета и отражает солнечные лучи. Атермальные стекла на качественных автомобилях идут уже в базовой комплектации.

Кроме того, летом можно установить вентиляцию сидений. Она позволит чувствовать себя комфортно на кожаных сиденьях, отметил Шапарин.