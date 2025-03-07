Автоэксперт Шамарин призвал не торопиться менять зимние шины

Главный редактор CarzClub.ru Алексей Шамарин рассказал«ФедералПресс», как подготовить автомобиль к теплому сезону. Он посоветовал не торопиться менять зимние шины на летние и сделать это в начале апреля, когда среднесуточная температура будет стабильно выше +5 градусов.
Шамарин подчеркнул важность самостоятельного контроля за состоянием машины. Также он напомнил о необходимости тщательной мойки автомобиля после зимнего сезона. Зимние реагенты и соль могут повредить кузов и вызвать коррозию. Эксперт рекомендует использовать трехфазную мойку и чистить капотный отсек раз в сезон.
Кроме того, необходимо проверить систему охлаждения, уровень антифриза и состояние патрубков. Кондиционер, тормозная система и сход-развал также требуют внимания.
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