Автоэксперт Шагапов: «японец» с пробегом подойдет водителям с опытом в ремонте

Автоподборщик Игорь Шагапов рассказал о нюансах выбора между новым китайским автомобилем и подержанным японским. Водителям следует учитывать готовность к возможным трудностям, отметил эксперт в беседе с сайтом «За рулем».
Если владелец способен самостоятельно заниматься обслуживанием машины, отметил специалист, стоит рассмотреть вариант с подержанным авто. Запчасти могут обойтись дорого, поэтому для покупки важно привлечь профессионала.
Шагапов посоветовал обратить внимание на новый китайский автомобиль тем, кто ценит спокойствие и беспроблемную эксплуатацию. Стоимость нового «китайца» сопоставима с ценой японского авто возрастом семь-восемь лет, у которого уже могут быть дефекты. Новый автомобиль из Китая предлагает гарантийное обслуживание, добавил «ФедералПресс».
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