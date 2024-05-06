Автоэксперт Щиголев посоветовал водителям перед летним сезоном проверить состояние тормозных колодок | 360°

Транспорт 06 мая 2024, 17:19 Автоэксперт Щиголев посоветовал водителям перед летним сезоном проверить состояние тормозных колодок

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Собственник автосервиса Fit Service в Москве Алексей Щиголев в разговоре с «Российской газетой» порекомендовал водителям перед началом летнего сезона проверить состояние тормозных колодок.

Эксперт пояснил, что после зимы из-за высокой влажности и большого количества грязи колодки могли не только износиться, но и повредиться. Об их неисправности может сказать замедление автомобиля.

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«Их толщина должна быть не менее трех миллиметров. Если колодки изношены до минимальной толщины или близко к этому, рекомендую их как можно скорее заменить», — процитировали «Известия» Щиголева.

Вибрация в педали тормоза или руле также может сообщать о неисправности тормозных колодок, добавил эксперт.