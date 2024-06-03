Автоэксперт Щербаченко: падение цен на авто связано с тем, что производители пытаются стимулировать спрос

Падение цен на автомобили в мае связано с тем, что производители пытаются стимулировать спрос на свою продукцию и удержать долю на рынке. Об этом агентству «Автостат» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, сейчас на авторынке в России наблюдается большая конкуренция. Производители пытаются распродать машины, которые занимают места на складах, написал Ura.ru.

Издание отмечает, что снижение цен затронуло в первую очередь электромобили. Так, в начале мая удешевление коснулось кроссовера Geely Monjaro до 400 000 рублей и кроссовера Skywell ET5 в комплектации Luxury до 100 000 рублей.