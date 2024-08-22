Автоэксперт Сажин заявил, что все меры ужесточения в отношении такси возникли не на ровном месте

Автоэксперт Владимир Сажин объяснил Общественной Службе Новостей, что меры по ужесточению контроля над таксомоторными услугами появились не просто так. В случае, если перевозчики не начнут соблюдать правовые нормы, им грозит судьба маршруток.

Сажин предположил, что в скором времени водители такси будут обязаны регистрировать свои автомобили и становиться на налоговый учет в том регионе, где предоставляют услуги, а также уплачивать соответствующие налоги. Эксперт также подчеркнул, что такси никогда не являлось дешевой альтернативой общественному транспорту.

Он уверен, что с увеличением спроса на арендуемый транспорт, бизнес будет расти, соответственно, возрастет и количество автомобилей. Сажин считает, что налоги должны оставаться в регионе, где предоставляются услуги, включая транспортные сборы. Он заметил, что в некоторых регионах налоги ниже, однако состояние дорог остается критически плохим.

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