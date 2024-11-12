Автоэксперт Сажин предположил, что поставки японских машин в РФ возобновят по низким ценам

Автоэксперт Владимир Сажин дал прогноз по ценам на машины в РФ в связи с возвращением японских «мягких гибридов». Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист предположил, что поставки иномарок в Россию возобновятся по более низким ценам, если сравнивать с другими игроками. Японские производители могут пойти на такой шаг, чтобы оттеснить китайских конкурентов.

«Сейчас им нужно будет демпинговать, агрессивный маркетинг провести, чтобы зайти на этот рынок, и тогда они смогут здесь как-то закрепиться», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что российские покупатели испытывают недоверие к японским компаниям после ситуации с санкциями. Такое отношение помешает возобновлению масштабного экспорта авто из Японии.