Автоэксперт Сажин посоветовал пропустить на дороге машину, которая едет быстрее

На дороге нередко можно встретить автохамов, но лучше не реагировать на них и не провоцировать конфликты. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, неправильно ехать в левом ряду со скоростью 60 километров в час и не пропускать того, кто движется быстрее.

«Если вы видите, что сзади подлетает машина и пытается вас „сморгнуть с дороги“, включите правый поворотник и уступите дорогу», — отметил эксперт.

Он добавил, что человек может спешить или находиться в ситуации, когда вопрос стоит о жизни и смерти. В этом случае не стоит проявлять упрямство.