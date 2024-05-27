Автоэксперт Сажин: полностью отказаться от передвижных камер фиксации нарушений не получится

В России предложили запретить использовать передвижные камеры для автоматического выявления нарушений на дорогах. Полностью отказаться от них не получится, сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Рациональнее было бы запретить использовать мобильные комплексы на тех участках дороги, где уже установлены стационарные комплексы, отметил Сажин.

По его словам, использование передвижных камер скорее направлено на увеличение числа штрафов и пополнение бюджета, а не на повышение безопасности дорожного движения.