Автоэксперт Сажин поддержал идею ввести водительские права для управления электросамокатами

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с «Ридусом» высказался о предложении Общественной палаты РФ ввести водительские права для управления электросамокатами. Это предложение аналогично требованиям для мопедов и легких квадроциклов.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов выдвинул идею выдавать права категории М самокатчикам после сдачи теории по упрощенному способу.

«Давно выступал с данной идеей. Наконец-то в Общественной палате прислушались к ней», — отметил Сажин.

По мнению автоэксперта, получение прав категории М поможет упорядочить поведение водителей электросамокатов на тротуарах и проезжей части. Подростки не смогут пользоваться самокатами, так как права этой категории можно получать с 16 лет.