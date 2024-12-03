Автоэксперт Сажин поддержал идею установки видеорегистраторов во всех машинах такси

Инициатива, обсуждаемая депутатами Госдумы, об обязательной установке во всех легковых такси видеорегистраторов, значительно повысит безопасность пассажиров. Такое мнение высказал в беседе с Общественной Службой Новостей автоэксперт Владимир Сажин.
По его словам, обязательная видеофиксация не только поможет в раскрытии преступлений, которые происходят в такси. Она также будет действовать и как превентивная мера.
«И еще важно предусмотреть ответственность за несанкционированное распространение видеозаписей, чтобы их передавали исключительно в МВД по официальным запросам», — отметил автоэксперт.
Он также добавил, что подобную инициативу надо также расширить и распространить еще и на каршеринг.
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