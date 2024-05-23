Автоэксперт Сажин: перед поездкой в отпуск на авто не лишним будет заехать в автосервис и проверить тормозную систему

Перед тем, как отправиться в отпуск на авто, не лишним будет заехать в автосервис и проверить тормозную систему, подвеску и уровень технических жидкостей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

В багажник можно положить канистру с запасом бензина, которого хватит примерно на 100 километров, и канистру масла.

«В машину нужно также положить буксировочный трос, на всякий случай проверить наличие знака аварийной остановки», — добавил он.

Любой автомобиль должен иметь запасное колесо и домкрат, сказал Сажин.