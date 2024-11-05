Автоэксперт Сажин назвал бесполезной инициативу депутатов о введении красных световых маячков на дорожных камерах

Предложение партии ЛДПР о введении на дорогах мгновенных предупреждений для нарушителей в виде красных световых маячков на дорожных камерах является абсолютно бесполезным. Об этом «Ридусу» сообщил автоэксперт Владимир Сажин.

По словам собеседника, он не совсем понимает, как инициатива будет работать на практике.

«На скоростных трассах это будет совершенно бесполезная инициатива, потому что не все камеры устанавливаются так, чтобы они срабатывали „в лоб“», — сообщил Сажин.

При этом он добавил, что в условиях городской среды сигнальные маячки могут оказаться еще более бесполезными. Он назвал их дополнительным отвлекающим фактором во время вождения.