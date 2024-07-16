Автоэксперт Рогов: из-за рубежа по-прежнему выгодно ввозить подержанные BMW и Audi
В Россию по-прежнему выгодно ввозить из-за границы подержанные иномарки. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Рогов в беседе с «Газетой.ru».
Так, речь идет о машинах BMW, Mercedes-Benz и Audi. Наибольшей популярностью пользуются кроссоверы, однако спрос есть и на седаны, отметил специалист.
По его словам, в РФ также доставляют корейские кроссоверы, относящиеся к сегменту масс-маркета. Стартовый бюджет на подобное приобретение в Москве — два миллиона рублей.
Легализовавший тысячу человек канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге
Участники «Активного долголетия» из Лобни провели литературный вечер
Россиянин ударил об пол 10-месячного ребенка и отправил мальчика в больницу
Число экстремистских преступлений мигрантов за полгода выросло на 55%
«Суть киевского нацизма». Слуцкий осудил видео с расстрелом безоружного военного
Расшифровку «черных ящиков» рухнувшего под Коломной SSJ-100 завершили
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте