Автоэксперт Рогов: из-за рубежа по-прежнему выгодно ввозить подержанные BMW и Audi

В Россию по-прежнему выгодно ввозить из-за границы подержанные иномарки. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Рогов в беседе с «Газетой.ru».

Так, речь идет о машинах BMW, Mercedes-Benz и Audi. Наибольшей популярностью пользуются кроссоверы, однако спрос есть и на седаны, отметил специалист.

По его словам, в РФ также доставляют корейские кроссоверы, относящиеся к сегменту масс-маркета. Стартовый бюджет на подобное приобретение в Москве — два миллиона рублей.

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