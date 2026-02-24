Автоэксперт Родионов связал стук подвески у кроссоверов с особенностями конструкции и эксплуатации в российских условиях

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал «Известиям» , что стук в подвеске становится распространенной проблемой даже для современных кроссоверов с небольшим пробегом. Это связано с особенностями конструкции и эксплуатации в российских условиях.

Родионов подчеркнул, что ремонт подвески остается одним из самых востребованных видов работ в автосервисах. Владельцы не только машин с большим пробегом, но и современных кроссоверов все чаще обращаются с жалобами на стуки и посторонние шумы.

По его словам, современные автомобили стали тише и жестче одновременно, поэтому даже небольшие люфты и микротрещины отчетливо слышны в салоне: «Современные машины стали тише и жестче одновременно, поэтому даже небольшие люфты и микротрещины, которые раньше заглушались общим шумом, сегодня отчетливо слышны в салоне».

Эксперт также отметил влияние российского климата на состояние подвески. В условиях долгой и холодной зимы вязкость рабочих жидкостей в стойках растет, смазка в опорах и шарнирах густеет, и подвеска первые километры работает почти всухую. Это может привести к появлению микрозадиров и ускоренному износу деталей.

Кроме того, Родионов указал на проблему установки некачественных или неподходящих комплектующих, которые могут вызвать стуки и вибрации.